Румунія звинувачує Україну в порушенні норм міжнародного права при будівництві каналу “Дунай-Чорне море”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила прес-секретар Постійного представництва Румунії при ЄС Доріс МІРЧА, коментуючи розгляд Радою міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС позиції Румунії щодо робіт України в гирлі “Бистре”.

“Українській підхід до цього питання в односторонньому порядку порушує численні міжнародні принципи та норми, зокрема, Україна не виконала умови процедури, встановлені Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті”, - сказала вона.

Речник Постійного представництва Румунії при ЄС зазначила, що з точки зору Румунії, ініціатива України побудувати глибоководний канал в дельті Дунаю є не двостороннім українсько-румунським питанням, а загальноєвропейським питанням, оскільки може мати негативні наслідки для всієї дельти Дунаю.

“Шкідливий вплив на навколишнє природне середовище цього проекту не викликає сумнівів – він був підтверджений в липні 2006 року Міжнародною дослідницькою комісією”, - наголосила Д.МІРЧА.

Вона також зазначила, що така поведінка України суперечить зобов’язанням, які Україна взяла на себе, укладаючи різні угоди про співпрацю з Євросоюзом.

“Європейські офіційні особи безперервно висловлювали занепокоєння негативним ефектом проекту. Україну просили повністю виконувати міжнародні зобов’язання, щоб визначити альтернативні до запропонованих шляхи та розробити компенсаційні заходи. На жаль, Україна проігнорувала ці зобов’язання”, - зазначила речник Представництва Румунії при ЄС.

Вона також повідомила, що Румунія вживатиме всіх можливих заходів, відповідно до міжнародних та європейських норм, з метою добитися відмови України від одностороннього підходу до розвитку проекту “Дунай-Чорне море” і відновлення діалогу. За її словами, головною метою румунської влади є пошук рішення проблеми у повній відповідності до природоохоронних норм. Д.МІРЧА зазначила, що Україна мала б надати всю документацію щодо проекту поглиблення гирла “Бистре” на вивчення міжнародним експертам.

Прес-секретар представництва Румунії при ЄС зазначила, що Румунія продовжить інформувати європейські інституції щодо розвитку ситуації з метою зупинити роботи з поглиблення каналу.

“Усі відповідні механізми на рівні ЄС будуть задіяні для досягнення цієї мети”, - наголосила Д.МІРЧА.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня на засіданні Ради міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС Румунія попросила країни-члени ЄС та Єврокомісію вплинути на Україну з метою примусити її не розвивати канал “Дунай-Чорне море”.

Румунія, зокрема, зазначила, що 18 січня Україна поінформувала її про схвалення остаточного рішення щодо поглиблення гирла “Бистре”.

Румунська делегація також висловила переконання в тому, що своїм рішенням Україна зруйнувала двосторонні консультації та проігнорувала міжнародне законодавство щодо можливого транскордонного впливу проектів на навколишнє середовище.

17 січня цього року міністр транспорту України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив про те, що до кінця року глибоководний канал “Дунай-Чорне море” почне працювати.

Довідка УНІАН. 12 травня 2004 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про будівництво в українській частині дунайського гирла Бистре 3,5-кілометрового глибоководного каналу Дунай - Чорне море. 26 серпня 2004 року в Одеській області відбулося урочисте відкриття першої черги цього каналу.

На будівництво першої черги каналу Дунай - Чорне море глибиною до 5,8 м було витрачено близько 150 млн. грн. Проте канал замулився й судноплавство було зупинено.

Відновлення навігаційного прорізу для забезпечення проходу суден із осадкою 5,0 м по каналу було зроблено до весни 2007 р. З кінця квітня в експериментальному режимі було відновлено судноплавство по каналу Дунай-Чорне море, повністю відкрити судноплавство планувалося з травня, потім із осені 2007 р., проте цього так і не відбулося.

Повний розвиток каналу передбачає подальші роботи для осадки суден 7,2 м. Довжина суднового ходу має становити 172,36 км, довжина морського підхідного каналу – 3,432 км.

Минулого року тодішній міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляв, що будівництво греблі й поглиблення каналу «Дунай-Чорне море» буде завершено до кінця 2007 р.

Румунія активно виступає проти будівництва каналу в гирлі “Бистре”, вважаючи, що це вплине на екологію дельти Дунаю. Україна неодноразово заявляла про відсутність підстав для таких заяв.