Ватикан «осучаснив» список смертних гріхів

Через півтори тисячі років Ватикан вирішив осучаснити список семи смертних гріхів, пристосувавши його до епохи глобалізації. Як пише The Times, новий перелік опублікований у ватиканській газеті L`Osservatore Romano від 9 березня 2008 р. Одночасно Папа висловив співчуття у зв`язку з "ослабленням відчуття гріха" в сучасному суспільстві і висловив жаль, що все менше католиків ходять на сповідь.

Римо-католицька церква ділить гріхи на простимі, менш серйозні, і смертні – ті, які загрожують душі вічним прокляттям, якщо людина вмирає, не спокутувавши їх сповіддю та покаянням.

До смертних гріхів відносяться "тяжкі порушення Десяти заповідей і Заповідей блаженства" – зокрема, вбивство, використання контрацептивів, аборт, лжесвідчення, подружня зрада і хіть (повний текст на сайті InoPressa.ru).

Катехізис Католицької церкви говорить, що "відразу після смерті душа померлого в смертному гріху занурюється в Пекло".

І хоча точного списку смертних гріхів не існує, багато віруючих приймають перелік з широкими їх визначеннями, складений в VI столітті Папою Григорієм Великим, який став популярним в середні віки завдяки "Божественній комедії" Данте. У нього входять хіть, ненажерливість, жадібність, неробство, гнів, заздрість і гординя.

На противагу їм християнам належить дотримуватися семи святих чеснот: цнотливість, помірність, старанність, терпіння, доброта, упокорювання і щедрість.

Єпископ Джанфранко ДЖИРОТТІ, глава Апостольського пенітенціарія – церковного трибуналу, що відповідає у Ватикані за сповідь і відпущення гріхів, після тижневого семінару для священиків, приуроченого до Великого поста, заявив, що, за даними опитувань, 60% італійських католиків вже не ходять на сповідь.

Він підкреслив, що священикам необхідно приймати до уваги "нові гріхи, що з`явилися на горизонті людства у зв`язку з неспинним процесом глобалізації". І якщо у минулому гріх вважався особистою справою, то зараз він викликає "суспільний резонанс".

"Ви ображаєте Бога не тільки тоді, коли крадете, кощунствуєте або бажаєте чужу дружину, але і коли руйнуєте природу, проводите сумнівні з погляду моралі наукові експерименти, допускаєте генетичні маніпуляції по зміні ДНК або ембріонів", – вказав священнослужитель.

Єпископ ДЖИРОТТІ повідомив також, що до смертних гріхів відносяться наркотики і соціальна несправедливість, через яку виникає бідність, а "небагато накопичують надмірні багатства".

За його словами, в центрі уваги Ватикану, як і раніше, залишаються два таких смертних гріха, як аборти, що зневажають "гідність і права жінок", а також педофілія – гріх, що уразив навіть ряди священиків і виявив "людську та інституційну слабкість Церкви".

Засоби масової інформації, вважає єпископ, "роздули" це питання, "щоб дискредитувати Церкву", тоді як священнослужителі самі приймають заходи по боротьбі з непривабливим явищем.

Виступаючи в Апостольському пенітенціарії, Папа відзначив, що серед віруючих існує "помітна незадоволеність" Католицькою церквою, а тому священики повинні проявляти "божеську доброту до грішників", що розкаялися, і визнавати власні помилки.

"Той, хто вірить в самого себе і в свої заслуги, засліплений власним "я", а його серце захоплене гріхом. Той, хто визнає себе слабким і грішним, ввіряє себе Богові і одержує Його благодать і прощення".

Папа також із скорботою відзначив, що все більше людей на Заході "обходяться без Бога".

Він заявив, що гедонізм і споживацтво проникли "в лоно самої Церкви, що глибоко підриває християнську віру зсередини, руйнує спосіб життя і щоденну поведінку віруючих".

Східно-католицькі церкви не визнають розділення на смертні і простимі гріхи, прийнятого в Західній або Римо-католицькій церкві. Вони також не вважають, що людина, яка померла в гріху, неминуче приречена на прокляття, відзначає News.ru.