Ватикан «осучаснив» список смертних гріхів
Вперше за півтори тисячі років
Через півтори тисячі років Ватикан вирішив осучаснити список семи смертних гріхів, пристосувавши його до епохи глобалізації. Як пише The Times, новий перелік опублікований у ватиканській газеті L`Osservatore Romano від 9 березня 2008 р. Одночасно Папа висловив співчуття у зв`язку з "ослабленням відчуття гріха" в сучасному суспільстві і висловив жаль, що все менше католиків ходять на сповідь.
Римо-католицька церква ділить гріхи на простимі, менш серйозні, і смертні – ті, які загрожують душі вічним прокляттям, якщо людина вмирає, не спокутувавши їх сповіддю та покаянням.
До смертних гріхів відносяться "тяжкі порушення Десяти заповідей і Заповідей блаженства" – зокрема, вбивство, використання контрацептивів, аборт, лжесвідчення, подружня зрада і хіть (повний текст на сайті InoPressa.ru).
Катехізис Католицької церкви говорить, що "відразу після смерті душа померлого в смертному гріху занурюється в Пекло".
І хоча точного списку смертних гріхів не існує, багато віруючих приймають перелік з широкими їх визначеннями, складений в VI столітті Папою Григорієм Великим, який став популярним в середні віки завдяки "Божественній комедії" Данте. У нього входять хіть, ненажерливість, жадібність, неробство, гнів, заздрість і гординя.
На противагу їм християнам належить дотримуватися семи святих чеснот: цнотливість, помірність, старанність, терпіння, доброта, упокорювання і щедрість.
Єпископ Джанфранко ДЖИРОТТІ, глава Апостольського пенітенціарія – церковного трибуналу, що відповідає у Ватикані за сповідь і відпущення гріхів, після тижневого семінару для священиків, приуроченого до Великого поста, заявив, що, за даними опитувань, 60% італійських католиків вже не ходять на сповідь.
Він підкреслив, що священикам необхідно приймати до уваги "нові гріхи, що з`явилися на горизонті людства у зв`язку з неспинним процесом глобалізації". І якщо у минулому гріх вважався особистою справою, то зараз він викликає "суспільний резонанс".
"Ви ображаєте Бога не тільки тоді, коли крадете, кощунствуєте або бажаєте чужу дружину, але і коли руйнуєте природу, проводите сумнівні з погляду моралі наукові експерименти, допускаєте генетичні маніпуляції по зміні ДНК або ембріонів", – вказав священнослужитель.
Єпископ ДЖИРОТТІ повідомив також, що до смертних гріхів відносяться наркотики і соціальна несправедливість, через яку виникає бідність, а "небагато накопичують надмірні багатства".
За його словами, в центрі уваги Ватикану, як і раніше, залишаються два таких смертних гріха, як аборти, що зневажають "гідність і права жінок", а також педофілія – гріх, що уразив навіть ряди священиків і виявив "людську та інституційну слабкість Церкви".
Засоби масової інформації, вважає єпископ, "роздули" це питання, "щоб дискредитувати Церкву", тоді як священнослужителі самі приймають заходи по боротьбі з непривабливим явищем.
Виступаючи в Апостольському пенітенціарії, Папа відзначив, що серед віруючих існує "помітна незадоволеність" Католицькою церквою, а тому священики повинні проявляти "божеську доброту до грішників", що розкаялися, і визнавати власні помилки.
"Той, хто вірить в самого себе і в свої заслуги, засліплений власним "я", а його серце захоплене гріхом. Той, хто визнає себе слабким і грішним, ввіряє себе Богові і одержує Його благодать і прощення".
Папа також із скорботою відзначив, що все більше людей на Заході "обходяться без Бога".
Він заявив, що гедонізм і споживацтво проникли "в лоно самої Церкви, що глибоко підриває християнську віру зсередини, руйнує спосіб життя і щоденну поведінку віруючих".
Східно-католицькі церкви не визнають розділення на смертні і простимі гріхи, прийнятого в Західній або Римо-католицькій церкві. Вони також не вважають, що людина, яка померла в гріху, неминуче приречена на прокляття, відзначає News.ru.