Заступився за знайомого напідпитку: стала відома причина побиття поліцейським чоловіка у київському метро (відео)

Поліцейському загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Поліцейський напередодні побив пасажира київського метро за те, що той заступився за свого знайомого, який хотів проїхати без жетона та був напідпитку.

Про це повідомляє ТСН.

Поліцейському готують підозру, за якою йому загрожує від 3 до 8 років в’язниці, якщо слідство доведе, що застосування сили було надмірним.

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"Будуть вивчатися питання необхідності застосування такої фізичної сили і тим більше спецзасобів з боку поліцейського, оскільки для цього є виключні підстави та умови, які передбачені в інструкції працівника правоохоронного органу", - пояснила речник прокуратури Києва.

Нагадаємо, що 10 липня у мережі з’явилося відео, на якому працівник правоохоронних органів б’є невідомого чоловіка на станції метро Контрактова площа у Києві. На записі видно, як правоохоронець спочатку кийком гамселить чоловіка, а потім тягне його по підлозі.