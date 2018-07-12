Журналісти дізналися, як жінка з 14 дітьми пережила на передовій найпотужніші обстріли (відео)

Їх евакуювали з Зайцевого в 2017 рокі разом з купою домашній тварин.

Виховала 14 дітей, вже має 14 онуків і чекає ще на двох. Це історія Надії Джанебекової – жінка разом з прийомними дітьми пересиділа на передовій найпотужніші обстріли. Але почала нове життя вже на мирній землі.

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Весь час потужних обстрілів жінка не отримувала допомогу на дітей, йдеться у сюжеті ТСН. Будинок у мирній частині Донеччини їй допомогли придбати волонтери і небайдужі люди. Надія каже, що тут тихо, можна спокійно виходити з дому.

У сім'ї знають всі як поводитися при обстрілах.

З Зайцевого жінка не їхала, бо боялася, що на новому місці не прогодує дітей. Їх евакуювали в 2017 рокі разом з купою домашній тварин.

Через житя під обстрілами держава заборгувала дітям 200 тис. грн.