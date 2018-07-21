На Сумщині відкрито ще одну справу за фактом смерті 4-річної дівчинки, яка померла після побиття батьком

Правоохоронці вважають, що у смерті дівчинки винен не лише її батько, а й співробітники органів і служб, які здійснюють соціальний супровід родин.

На Сумщині відкрито ще одне кримінальне провадження за фактом смерті 4-річної дитини, яка померла після побиття батьком.

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Як повідомила УНІАН керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, 20 липня поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу ("неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього").

«Жителі села, в якому мешкає родина, розповіли, що знущання над дитиною тривали постійно. Тож слідчим управлінням поліції ГУ НП під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області прийняте рішення про відкриття відповідного кримінального провадження», – зазначила Біганова.

На думку правоохоронців, внаслідок неналежного виконання співробітниками органів та служб, які опікуються захистом прав дитини та здійснюють соціальний супровід родини, своїх професійних та службових обов’язків, було допущено вчинення стосовно малолітньої злочину та її смерть.

Слідчі дії тривають.

Санкція статті, за якою розпочате провадження, передбачає обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в селі Кальченки Білопільського району Сумської області чоловік побив свою чотирьохрічну доньку. Наступного дня дівчинка померла. Згідно з висновком медиків, дитина отримала вогнищеву травму головного мозку, а безпосередньою причиною смерті стала механічна асфіксія харчовими масами.

28-річного чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння"; "завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження"), а 16 липня взято під варту строком на 60 діб до 12 вересня включно. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.