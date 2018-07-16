На Сумщині батько до смерті побив 4-річну дочку за те, що вона відмовлялася вечеряти

Матір із батьком сильно побили дитину за відмову їсти на вечерю картоплю з хлібом. Дівчинка померла, захлинувшись блювотними масами.

На Сумщині 28-річний батько побив свою 4-річну дочку за те, що вона відмовилася вечеряти. Коли дівчинці стало погано, її поклали в ліжко, через деякий час дитина померла.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Подія сталася в одному з сіл Білопільського району. Про те, що в сім'ї місцевих жителів померла дитина ще до приїзду швидкої в поліцію, близько 22 години, повідомили самі медики. Прибувши за викликом, поліцейські побачили на дивані малолітню дівчинку без ознак життя. Увагу правоохоронців привернули синці на її обличчі. Поруч були батьки. На питання правоохоронців, чоловік пояснив, що дитині ввечері стало погано і він поклав її спати. Коли ж через деякий час підійшов до ліжка - побачив дочку вже мертвою.

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«У нас виникли певні підозри щодо щирості у своїх свідченнях як матері, так і батька померлої. Поліцейські почали ставити питання, як одному так і іншій, і через годину вони зізналися. Розповіли, що незадовго до смерті дитини побили. Привід, через який побили, шокує - розповідає Андрій Анісімов, начальник Білопільського відділу поліції, - били, бо дівчинка відмовилася їсти картоплю з хлібом. Це дуже розлютило батька, і він кілька разів вдарив її по голові, спочатку пластиковою пляшкою з водою, а потім і рукою. Мати також доклала свою руку до «виховання». А далі, дитину дійсно поклали спати, і пішли у справах».

Експерти, які оглядали дівчинку, кажуть: померла, захлинулася блювотними масами. Ймовірно, їй було погано, а поруч не було нікого, хто б вчасно надав допомогу.

Встановлено, що крім померлої дитини в сім'ї є ще двоє: старша дівчинка і хлопчик. У свій час всі діти по вирішенню соціальних служб були передані в інтернат, бо умови, в яких вони росли, були визнані як незадовільні. І тільки в травні цього року двох дівчаток батькам на деякий час дозволили взяти додому.

За даним фактом поліції почали кримінальне провадження за ст. 121 ч. 1 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» і ч. 3 ст. 135 «Залишення в небезпеці». Главі сім'ї оголошено про підозру і він зараз перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 9-річна дівчинка з Росії провела кілька днів на вокзалі з матір'ю, яка пропила всі гроші.