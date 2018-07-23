Масове отруєння у таборі «Орлятко»: більшість постраждалих виписують з лікарень

Станом на сьогодні, у 67 постраждалих підтверджений діагноз «дизентерія».

У лікарнях на даний час залишаються четверо осіб з дитячого табору «Орлятко», що на Донеччині.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Остання інформація про масове отруєння дітей в таборі «Орлятко». Більшість постраждалих сьогодні вже виписують з лікарень. Мій Представник Павел Лисянский повідомив, що наразі у лікарні міста Дружківка залишаються ще три особи та у м. Костянтинівка одна особа. Майже всіх інших хворих виписують з лікарень», - написала Денісова.

Зокрема, сьогодні у містах Лиман виписують з лікарень 7 хворих, Слов’янськ – 16, Краматорськ – одну особу, Мирноград – трьох осіб.

«Станом на ранок 23 липня, у 67 постраждалих від отруєння підтверджений діагноз дизентерія. Виявили також інфекції стафілокок та ентеробактер», - зазначила омбудсмен.

Читайте такожДенісова підтвердила "дизентерію" у 60 госпіталізованих з табору «Орлятко» на Донеччині

За її даними, в середу мають надати повний і розгорнутий аналіз щодо загальної кількості людей.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 липня у таборі «Орлятко» на Донеччині сталося масове отруєння дітей. Станом на 18 липня із закладу були госпіталізовані 84 особи, у тому числі 68 дітей.

За даними МОЗ, загалом захворіли 94 особи.

За фактом отруєння дітей було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Діяльність закладу «Орлятко» припинено.

Станом на 19 липня у 18 хворих було підтверджено діагноз «гостра дизентерія Зонне».