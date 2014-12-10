Центр окупованого Сімферополя взяв в оточення «ОМОН», людей пропускають через металошукачі (фото)

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Площа Леніна оточена представниками підрозділів «ОМОНу», «поліції», «самооборони». Особливо велике скупчення силовиків біля будівлі Ради міністрів Криму.

Вхід і вихід на площу здійснюється через рамки металошукачів. На центральних вулицях міста, на кожному перехресті, встановлені патрулі ДПС.

Читайте такожРосія боїться, що татари виступлять проти окупантів у разі нападу на Україну - Джемілєв

Представників преси силовики закликають залишити площу, а від фотографів вимагають видалити відзнятий матеріал.

Раніше повідомлялося про намір Комітету із захисту прав кримськотатарського народу провести в Сімферополі традиційні заходи до Дня захисту прав людини, однак «влада» міста не дала відповідного дозволу. Більш того, представники «прокуратури» винесли попередження про заборону проведення мітингів у цей день.