Центр окупованого Сімферополя взяв в оточення «ОМОН», людей пропускають через металошукачі (фото)

11:55, 10 грудня 2014
Суспільство
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У День захисту прав людини 10 грудня центр Сімферополя повністю оточений силовиками.

krymr.com

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Площа Леніна оточена представниками підрозділів «ОМОНу», «поліції», «самооборони». Особливо велике скупчення силовиків біля будівлі Ради міністрів Криму.

krymr.com

Вхід і вихід на площу здійснюється через рамки металошукачів. На центральних вулицях міста, на кожному перехресті, встановлені патрулі ДПС.

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Представників преси силовики закликають залишити площу, а від фотографів вимагають видалити відзнятий матеріал.

krymr.com

Раніше повідомлялося про намір Комітету із захисту прав кримськотатарського народу провести в Сімферополі традиційні заходи до Дня захисту прав людини, однак «влада» міста не дала відповідного дозволу. Більш того, представники «прокуратури» винесли попередження про заборону проведення мітингів у цей день.

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