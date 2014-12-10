Центр окупованого Сімферополя взяв в оточення «ОМОН», людей пропускають через металошукачі (фото)
У День захисту прав людини 10 грудня центр Сімферополя повністю оточений силовиками.
Про це повідомляє «Крим.Реалії».
Площа Леніна оточена представниками підрозділів «ОМОНу», «поліції», «самооборони». Особливо велике скупчення силовиків біля будівлі Ради міністрів Криму.
Вхід і вихід на площу здійснюється через рамки металошукачів. На центральних вулицях міста, на кожному перехресті, встановлені патрулі ДПС.
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Представників преси силовики закликають залишити площу, а від фотографів вимагають видалити відзнятий матеріал.
Раніше повідомлялося про намір Комітету із захисту прав кримськотатарського народу провести в Сімферополі традиційні заходи до Дня захисту прав людини, однак «влада» міста не дала відповідного дозволу. Більш того, представники «прокуратури» винесли попередження про заборону проведення мітингів у цей день.