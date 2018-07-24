У Києві шестеро людей поїли грибів й опинилися в реанімації

Одну особу переведено до стаціонарного відділення у задовільному стані, стан інших п’ятьох – досить важкий.

У Києві протягом вихідних шестеро осіб госпіталізовано з гострим отруєнням грибами у токсикологічну реанімацію Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург.

За її словами, одну особу переведено до стаціонарного відділення у задовільному стані, стан інших п’ятьох – досить важкий.

«Важливо, що всі пацієнти не просто мають кишкові та інші розлади через неправильне приготування чи вживання грибів, а страждають на справжні гострі отруєння неїстівними грибами», – наголосила Гінзбург.

Вона закликала киян ставитися до споживання грибів відповідально. «Симптоми отруєння можуть бути різними. Це залежить від виду грибів, способу вживання та навіть від загального стану здоров’я людини», – додала директор Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у селі Ясенове Друге Любашівського району Одеської області ціла сім'я отруїлася грибами. Вагітна матір та її син померли.