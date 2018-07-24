Українців серед постраждалих внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції немає - МЗС

Звернення щодо розшуку українців, які могли б перебувати в зоні стихії, не надходили.

Станом на 16:00 громадян України серед постраждалих внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції немає.

Про це у Twitter повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

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«За інформацією координаційного центру Греції, станом на 16:00 серед загиблих і постраждалих унаслідок пожеж не ідентифіковано громадян України. Звернення щодо розшуку українців, які могли б перебувати в зоні стихії, не надходили», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Греції через виснажливу спеку спалахнули кілька лісових пожеж, найбільша - у селі Маті поблизу Афін. За останніми даними, жертвами пожеж стали 50 людей, ще більш як 150 постраждали.

Греція попросила інші країни про допомогу у боротьбі з вогнем. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман направив лист грецькому колезі Алексісу Ципрасу з пропозицією допомоги.