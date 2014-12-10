Президент обіцяє боротися за визволення незаконно ув’язнених у РФ українців до переможного кінця

Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка до Українського народу з нагоди Міжнародного дня прав людини.

У зверненні зазначено, що сьогодні, «коли проти України ведеться війна, проблема прав людини набуває особливого значення». «У центрі уваги держави і суспільства опинилися співгромадяни, права яких нині грубо й цинічно порушуються. Насамперед це ті, хто потерпає від терористів на захоплених територіях Донецької та Луганської областей, зазнає утисків в окупованому Криму», - сказано в документі. При цьому наголошується, що українська влада докладе максимальних зусиль, аби засади Загальної декларації прав людини, які Організація Об`єднаних Націй ухвалила 66 років тому, були провідними в усіх сферах життя громадян.

У зверненні наголошується, що наразі державні структури за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників громадянського суспільства, зокрема неурядових правозахисних організацій, та із залученням міжнародних експертів працюють над текстом національної стратегії у сфері прав людини. При цьому Порошенко нагадав, що 15 жовтня 2014 року підписав Указ «Про розроблення національної стратегії у сфері прав людини.

Читайте такожСБУ: Бойовики готові передати Україні 152 заручники, з них - 77 бійців "Донбасу"«Разом ми створимо сучасну правову державу, головною цінністю якої буде людина, її права і свободи», - підкреслив Порошенко і подякував всім, хто «відстоює і боронить право жити у вільній європейській країні».