Оголошено ще одну підозру водію Hummer, який на смерть збив дівчинку у Києві (відео)

Клопотання про запобіжний захід для затриманого винуватця ДТП прокуратура направить до Шевченківського райсуду Києва завтра зранку.

Водію автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, додатково оголошено про підозру за ст. 135 Кримінального кодексу ("залишення у небезпеці").

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook. «Вказане повідомлення 25.07.2018 погоджено прокуратурою міста Києва та вручено підозрюваному у присутності його адвоката», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що наразі дії водія кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме, за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу ("порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого"; "завідоме залишення без допомоги особи").

Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, водій автомобіля Hummer Кирило Островський, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме - червоний сигнал світлофора, на бульварі Лесі Українки в Києві здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечнікова і доставили до міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, прокуратура Києва готує клопотання до суду про арешт автомобіля Hummer.

Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП та її механізму.

Прокуратура проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для водія іномарки.