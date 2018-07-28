Поліція затримала ватажка і кілера одного з найбільших злочинних угруповань в Україні

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про причетність затриманих до вчинення серії злочинів з використанням вибухівки та вогнепальної зброї.

На Житомирщині поліцейські затримали ватажка та кілера одного з найбільших злочинних угруповань в Україні.

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Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

Зазначається, що поліцейські затримали двох жителів Дніпропетровщини, які підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до злочинного наркоугрупування,

22 липня на Житомирщині невідомі особи обстріляли на дорозі автомобіль, вогнепальне поранення отримала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка.

У результаті проведеного комплексу заходів менш ніж за добу працівники кримінальної поліції вийшли на підозрюваних. Було встановлено, що вони є мешканцями Дніпропетровської області. На момент затримання один із членів банди – 32-річний житель міста Нікополь – проживав у розважальному комплексі у Житомирському районі. За наявною інформацією, він виконував роль кілера в угрупуванні.

Під час обшуку в орендованому житлі поліцейські вилучили автомат Калашникова з глушником та пістолет з набоями. Крім того, вилучено дві тротилові шашки, механічні детонатори та дві упаковки пластиду. Також вилучено інші речові докази, зокрема «чорну бухгалтерію» щодо операцій з наркотиками.

Затриманому слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Ухвалою суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави у розмірі 140 тис. грн. Відтак 27 липня після внесення вказаної суми чоловік був звільнений з-під варти. Однак поліцейські затримали його знову – за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство.

Аброськін повідомив, що сьогодні поліція також затримала 44-річного чоловіка, який підозрюється в організації вказаного злочинного угруповання. За наявною у правоохоронців інформацією, чоловік їхав до Житомира на підтримку затриманого поплічника. Проте дорогою він не впорався з керуванням автомобілем і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп. Під час огляду місця події в автомобілі вилучено пістолет з глушником, великі суми грошей у гривнях та іноземній валюті, а також наркотики.

Аброськін додав, що затримані є членами одного з найбільших організованих злочинних угруповань, що діють на території України. До цієї організації входило близько 30 членів.

«Члени організації займаються поставкою та реалізацією наркотичних засобів на території держави», – зазначив Аброськін.

Він додав, що члени угруповання мали корумповані зв’язки у правоохоронних органах, зокрема в судах.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності зловмисників до серії злочинів із використанням вибухівки та вогнепальної зброї.