Любительниця великих премій Корчак отримала нову посаду в НАЗК

Її призначено координатором з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в НАЗК.

Колишня очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак отримала нову посаду - її визначено уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в НАЗК.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

«Відповідно до закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», уповноважені особи (координатори), на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у межах своїх повноважень організовують роботу відповідних органів виконавчої влади в напрямі урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності, проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності, координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації, здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, тощо», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві нагадали, що на національному рівні ґендерна рівність гарантована, передусім, Конституцією, Кодексом законів про працю України, а також окремим законом «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Державною соціальною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.