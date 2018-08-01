У поліції розповіли, як затримували підозрюваних у вбивстві ветерана АТО "Сармата"

На першому блокпосту підозрюваних впізнали і пропустили, тому що не було відомо чи є в них зброя.

Поліція провела комбінацію із затримання чотирьох підозрюваних у вбивстві учасника АТО і громадського активіста Віталія Олешка "Сармата".

Читайте такожВбивство ветерана АТО Олешка: стало відомо про головний прорахунок кілера

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Сергій Коміссаров, передає Українська правда. "На першому блокпості їх впізнали і пропустили...тому що ми не знали, чи є в них зброя, немає зброї", – розповів Коміссаров.

За його словами, після проходження першого блокпосту, підозрювані "були впевнені, що вони проїхали, що до них немає питань".

За чоловіками рухалась автівка правоохоронців.

"На іншому блокпості їх уже затримали", – зазначив начальник поліції. Затримали їх на Приазовському блокпості, зброю вилучили.

У поліції уточнили, що один з підозрюваних раніше був судимий за розбої, крадіжки.

Також Коміссаров додав, що правоохоронці будуть перевіряти, яким чином в мережу потрапили фотографії затриманих. "Будемо перевіряти, де витік інформації, де, хто сфотографував", – пояснив він.

Водночас, в поліції поки не кажуть, як підозрювані розподіляли між собою ролі у вчиненні злочину. Коміссаров стверджує, що над цим наразі працює слідство.

Як повідомляв УНІАН, "Сармата" вбили пострілом у спину 31 липня у Бердянську. Ввечері того ж дня поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Сьогодні вранці у Нацполіції повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних у скоєнні злочину.