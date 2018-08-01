Абітурієнти не можуть перевірити списки на бюджет через збої в роботі сайтів

Вступники скаржаться, що не можуть зайти на портал vstup.osvita.ua, який надає інформацію для абітурієнтів та списки на вступ, та в особистий електронний кабінет.

Абітурієнти скаржаться, що не можуть перевірити списки вступників рекомендованих на бюджет.

У коментарях на сайті osvita.ua та на сторінці Міністерства освіти та науки у Facebook вступники пишуть, що не можуть зайти на портал vstup.osvita.ua, який надає інформацію для абітурієнтів та списки на вступ, та в особистий електронний кабінет.

Як повідомляє Страна.ua, у Міністерстві освіти визнають труднощі з доступом до системи і пояснюють це великим напливом бажаючих увійти в систему.

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"Списки вже оприлюднені. Однак дійсно можуть бути певні технічні затримки у зв'язку з тим, що зараз велике навантаження на сайт. І є незначні затримки з тим, щоб зайти в свій електронний кабінет. Це не привід для паніки або якоїсь "зради". Просто потрібно почекати деякий проміжок часу, після чого подивитися", - розповіли у МОН.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році до вступу на бюджет рекомендовано майже 59 тисяч осіб.