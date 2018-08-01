Знайомі підозрюваного у вбивстві "Сармата": він тихий і "дуже скромний", у нього "таке дитяче обличчя"

Судячи з фото на сторінці у Facebook ймовірного вбивці "Сармата", він давно займається спортом.

Підозрюваний у вбивстві бердянського активіста і колишнього бійця АТО Віталія Олешка Артем Матюшин займався рукопашним боєм.

Про це виданню «Обозреватель» розповіли у спортивній федерації Дніпра. Там дуже здивовані тим, що сталося, кажуть, був тихий і спокійний.

Судячи з фото на сторінці ймовірного вбивці Артема Матюшина у Facebook, він давно займається боротьбою. Як з'ясувалося, він ходив займатися у федерацію рукопашного бою Дніпра. "Правда, цього року ми його не бачили, він більше приходив до нас у минулому році. Займався сам по собі, тренера у нього не було. Іноді брав участь у змаганнях. Він виступав у важкій вазі, десь перемагав", - розповіли у федерації.

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"Навіть важко повірити в таке! Він тихий, спокійний і дуже скромний хлопець. У нього навіть таке дитяче обличчя, ніколи б не дала йому 27 років, не більше 20. Дівчина у нього була. Де він працював, не знаю, тут всі дорослі люди і не прийнято обговорювати це. Пам'ятаю, що у минулому році він саме почав робити на руці татуювання. Це так і називається "рукав", коли вся рука щільно обмалювана. Але про те, що він воював у якомусь батальйоні, взагалі вперше чуємо, ніколи нічого такого він не розповідав. Знали тільки, що родом він з Донецької області - і все", - розповіла одна з працівниць.

Як з'ясувало видання, своє татуювання Матюшин починав робити у майстра на ім'я Марта років зо два тому.

"Він був моїм клієнтом, але я навіть не пам'ятаю точно, про що ми з ним говорили. Він тоді приїздив коли міг з військової частини. Ми робили малюнок - він їхав. А потім я бачу по фото в соцмережах, що малюнок він добивав у іншого майстра. Знаю тільки, що він дійсно був в АТО, непоганий хлопець, нормальна людина", - розповіла нам Марта.

На своїй сторінці Артем написав, що його тренер - Валентин Іващенко. Це глава Дніпропетровської обласної федерації рукопашного бою, заслужений тренер. Саме він готував Матюшина до змагань, де той посідав призові місця. А раніше Артем займався бодібілдінгом.

Його дівчина, з якою Артем зустрічався не один рік, теж родом з Донецької області. Зараз вона видалила всі свої сторінки у соцмережах.