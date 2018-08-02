Перелом плеча і синці: на Житомирщині батько ледь не до інвалідності побив 8-річну дочку (відео)

Соцслужби, на обліку у яких ця родина знаходиться вже давно, заходилися забирати дітей у батьків.

На Житомирщині батько зламав руку 8-річній доньці, дитина більше доби трималася зі страшним болем без допомоги медиків.

Читайте такожНа Сумщині відкрито ще одну справу за фактом смерті 4-річної дівчинки, яка померла після побиття батьком

Лікарняний сніданок Оленка тепер їсть лівою рукою, бо права у гіпсі. Її, як і синці та тілі, дівчинка ховає під кофтинкою і відмовляється розповідати, як усе сталося. "Дитина могла б залишитися інвалідом на все життя. Це перелом плеча. В дитини були гематоми на обличчі, спині, дитина була побита батьком", - розповіла заступник головного лікаря Радомишльської центральної районної лікарні Ганна Пиріг, йдеться у сюжеті ТСН.

Дитина зі страшним болем проходила більше доби, допоки сусіди не викликали поліцію. Мати дівчинки свого чоловіка захищає, бо, каже, дитину він травмував ненавмисне. Як виявилось, на обліку соцслужб родина перебуває вже давно.

Матір дівчинки після інциденту теж забрали на обстеження в лікарню. Жінка каже, що була у хаті, коли старша дитина отримала травму, але як усе сталося – не бачила. Вона припускає, що батько не бив дитину, а лиш шарпнув за руку, щоб та не ображала меншу сестру. "Говорив, що старша набила меншу, то він сварився на неї. Я не знаю, побігла до меншої, бо вона плакала", - розповіла Тетяна Шульська.

Зараз додзвонитися до чоловіка не може навіть вона. Вдома журналісти його не застали, а сусіди розповіли, що саме вони викликали медиків до побитої дитини, коли помітили її на вулиці всю в синцях. "Альона, а що це в тебе таке з ручкою, наче набряк? А вона каже: це я впала. Нічого не каже, бо вона, видно, його боїться", - розповіла сусідка.

Соціальним працівникам батько таки зізнався, що бив доньку. "Він зізнався, що побив цю дитину. Він говорить, що вона нібито душила меншу сестру. Батько взяв ременя, з його слів, набив старшу дитину, але видно, що там не тільки був ремінь, бо ремнем руку не зламав би", - пояснив керівник відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Мирослав Жилич.