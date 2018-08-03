Вбивство ветерана АТО у Бердянську: прокурори просять затримати підозрюваного на 60 діб (відео)

В умисному убивстві "Сармата" підозрюють чотирьох осіб.

У Бердянську зранку 3 серпня суд почав розгляд справи умисного вбивства за змовою ветерана АТО, активіста Віталія Олешка.

Трансляцію із будівлі суду веде його побратим Андрій Маджаров, пише ТСН.ua.

Активісти закликають місцевих мешканців приходити на засідання і просять юристів надати професійну допомогу. О 10.30 було надано дозвіл на ведення трансляції. Початок засідання затримали на півтори години, суддя перепросив за запізнення.

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За словами прокурора, підозрюваного Артема Матюшина опізнали декілька свідків як особу, яка стріляла в Олешка. Також обвинувачення зазначає, що відеореєстратор автівки загиблого зафіксував у день вбивства автомобілі "Таврія" та "Мазда", які бачили біля будинку "Сармата" напередодні.

Прокурори зачитати клопотання щодо обрання запобіжного заходу Матюшину у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів.

"Підозрюваний не є мешканцем Бердянська, підозрюється у скоєнні особливо тяжкого правопорушення, а після скоєння намагався переховуватися. Він також може незаконно впливати на свідків, які його опізнали", — заявив прокурор.

Нагадаємо, в умисному убивстві "Сармата" підозрюють чотирьох осіб. Активісти вимагають, щоб поліція відшукала не тільки виконавців, а і замовників вбивства.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську вбили ветерана АТО й активіста Віталія Олешка "Сармата". За словами очевидців, чоловіка вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці на очах у дружини та друзів. Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО у день вчинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області. 2 серпня у Бердянську відбувалося прощання з позивним "Сармат".