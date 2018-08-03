Вбивство ветерана АТО у Бердянську: прокурори просять затримати підозрюваного на 60 діб (відео)

11:18, 03 серпня 2018
Суспільство
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У Бердянську обирають запобіжний захід підозрюваним у вбивстві ветерана АТО / фото УНІАН

Трансляцію із будівлі суду веде його побратим Андрій Маджаров, пише ТСН.ua.

Активісти закликають місцевих мешканців приходити на засідання і просять юристів надати професійну допомогу. О 10.30 було надано дозвіл на ведення трансляції. Початок засідання затримали на півтори години, суддя перепросив за запізнення.

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За словами прокурора, підозрюваного Артема Матюшина опізнали декілька свідків як особу, яка стріляла в Олешка. Також обвинувачення зазначає, що відеореєстратор автівки загиблого зафіксував у день вбивства автомобілі "Таврія" та "Мазда", які бачили біля будинку "Сармата" напередодні. 

Прокурори зачитати клопотання щодо обрання запобіжного заходу Матюшину у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів.

"Підозрюваний не є мешканцем Бердянська, підозрюється у скоєнні особливо тяжкого правопорушення, а після скоєння намагався переховуватися. Він також може незаконно впливати на свідків, які його опізнали", — заявив прокурор.

Нагадаємо, в умисному убивстві "Сармата" підозрюють чотирьох осіб. Активісти вимагають, щоб поліція відшукала не тільки виконавців, а і замовників вбивства.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську вбили ветерана АТО й активіста Віталія Олешка "Сармата". За словами очевидців, чоловіка вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці на очах у дружини та друзів. Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО у день вчинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області. 2 серпня у Бердянську відбувалося прощання з позивним "Сармат". 

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Теги: #бердянськ#вбивство ветерана АТО#Віталій Олешко