"Бачили вбивцю": друг розстріляного АТОшника "Сармата" розповів про кілера

Хлопці, які були в момент вбивства поруч із "Сарматом", бачили вбивцю, каже друг загиблого.

Друзі бійця АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" впізнали у затриманому вбивцю.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів побратим загиблого Анатолій Манзюк. За його словами, один з друзів Олешко навіть стріляв по машині вбивць.

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"Вони тільки під'їхали до двору, вийшли з машини. "Сармат" у ворота зайшов, і цей з татуюванням (Артем Матюшин - Ред.) під'їхав на машині і вистрілив у спину. Хлопці, які були в момент вбивства поруч із "Сарматом", бачили вбивцю, вони встигли повернутися, один з побратимів навіть стріляв з травмата по машині", - зазначив Манзюк.

За словами друга загиблого, очевидці вбивства склали фоторобот і за фото одразу впізнали кілера.

"Цю машину зупинили на блокпосту, й поліція скидала фото, хлопці його впізнали", - заявив Манзюк.

За словами товариша загиблого Олешка, ніхто і ніколи стріляв не бачив і не знав його.

"Сармат" не знав його, ми його теж не знали. Віталій точно з ним не перетинався, і конфліктів не було. Ми завжди були разом і про всі конфлікти знали. Але цього там не було. Цей кілер з Бердянська. Немає даних, хто їх найняв, поліція не говорить", - розповідає Манзюк.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2018 року активіста і учасника АТО Віталія Олешка (псевдонім «Сармат») пострілом у спину вбили в Бердянську у дворі власного будинку.

Пізніше патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль «Таврія» бордового кольору, на якому ймовірний вбивця зник з місця злочину. Зазначалося, що ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

На території Запорізької і Донецької областей був введений план перехоплення «Сирена» для затримання злочинця.

У Запорізькій області біля Мелітополя затримали ймовірного вбивцю активіста і ветерана АТО Віталія Олешко.

Журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив про затримання групи кілерів, які вбили Олешка в Бердянську.