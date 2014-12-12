Донецької області створять єдиний батальйон міліції громадської безпеки

18:53, 12 грудня 2014
Суспільство
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В структурі Головного управління МВС Донецької області створюється батальйон міліції громадської безпеки особливого призначення.

МВД создает батальон милиции общественной безопасности в Донецкой области / УНИАН

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МВС. «Кістяк підрозділу складуть кращі бійці добровольчих спецбатальйонів, які брали участь у боях на Донбасі», - йдеться в повідомленні.

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Кілька десятків бійців вже написали заяви про переведення.

Завданням нового підрозділу буде забезпечення миру і правопорядку на території Донецької області.

У відомстві зазначили, що добровольчі батальйони, які діють в системі МВС, будуть реформуватися на прикладі американського S.W.A.T.

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