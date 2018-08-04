Українці з початку року оформили понад 3 мільйона закордонних паспортів

Крім того з початку 2018 року було оформлено близько 725 тисяч ID-карток.

З початку 2018 року українці оформили понад 3 млн біометричних закордонних паспортів.

Про це у Facebook повідомила Державна міграційна служба України.

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Так, всього з початку 2018 року було оформлено близько 725 тисяч ID-карток та понад 3 млн закордонних паспортів.

Зокрема, у липні було оформлено понад 440 тисяч закордонних паспортів та близько 100 тисяч ID-карток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні не має черг на виготовлення біометричних закордонних паспортів.

Починаючи з січня 2015 року, в Україні було оформлено близько 9,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон і майже 2 млн ID-карток.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна випередила Росію у рейтингу паспортів по безвізу. На сьогоднішній день громадяни України можуть відвідати без візи 128 країн світу, громадяни Росії - 118.