У МЗС розповіли, скільки українців засуджено і затримано за кордоном

Більша частина українців засуджена до позбавлення волі.

За кордоном арештовано, затримано, засуджено і відбувають покарання приблизно 10,5 тис. громадян України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць.

"Станом на 30 червня цього року - це остання загальна статистика, яку ми маємо по усьому світу - заарештовано, затримано, засуджено і відбувають покарання в різних країнах світу понад 10 тисяч громадян України", - заявив Заєць.

Він назвав цю цифру "дуже великою". "З них більше 6,5 тис. засуджено до позбавлення волі", - уточнив він.

У зв'язку з цим консульська служба МЗС працює над кожним випадком. "Безумовно, перший пріоритет для нас - це політично мотивовані засудження, засудження до смертної кари і засудження до довічного позбавлення волі", - додав він.

Заєць зауважив, що останнім часом МЗС та Міністерство юстиції значно активізували роботу щодо укладення договорів про передачу засуджених осіб. "Станом на зараз є чинними, ратифікованими і діють такі договори з 14 державами. Це дозволяє в нормальному стандартному режимі тих осіб, які засуджені, переводити, в разі їх бажання, для відбування покарання до України", - зазначив дипломат.