В МВС розкрили статистику смертельних аварій, які сталися з вини водіїв автобусів

Крім цього, правоохоронці виявили понад 1,2 тис. технічно несправних автобусів.

В Україні за сім місяців цього року зареєстровано 239 дорожньо-транспортних пригод, які сталися з вини водіїв автобусів і в результаті яких 30 осіб загинуло, 440 травмовано.

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Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив на відеоселекторній нараді керівництва Міністерства внутрішніх справ, повідомили у прес-службі МВС.

Голова Нацполіції Сергій Князєв зауважив, що в кількох областях держави, починаючи з 21 липня, зафіксовано збільшення кількості ДТП.

У цьому зв’язку, зазначив Білошицький, з 23 липня і до особливого розпорядження на території держави проводиться комплекс цільових превентивних заходів під умовною назвою «Перевізник».

За його словами, станом на 6 серпня оглянуто майже 48,3 тис. транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів. «Серед них виявлено понад 1,2 тис. технічно несправних автобусів, що становить близько 2,5% від усіх оглянутих транспортних засобів. З цієї кількості виявлено 214 одиниць, переобладнаних із порушенням відповідних правил, норм і стандартів», – поінформував Білошицький.

Також, додав він, виявлено понад 9,6 тис. порушень Правил дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів. Зокрема, 35 фактів керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 357 – керування автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль, ще 301 факт – керування без необхідних документів.

Крім того, повідомив Білошицький, поліцейські зафіксували 77 випадків перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв або без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів. Крім того, виявлено 197 фактів порушень порядку провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів.

На сьогодні, згідно зі ст. 265-2 Кодексу про адміністративні правопорушення, тимчасово затримано вісім автобусів. Складено 116 адміністративних матеріалів щодо посадових осіб за ст. 128 ("випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством"), ст. 129 ("допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів") та ст. 188-28 КУпАП ("невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Нацполіції"). Водночас правоохоронці видали 39 вимог (приписів) посадовим особам щодо усунення недоліків.

Як повідомляв УНІАН, у липні на території України сталося ряд резонансних ДТП. Так, протягом 20 липня сталися аварії у трьох регіонах, внаслідок яких 18 людей загинуло, понад 20 зазнали травмувань. Зокрема, у Миколаївській області рейсовий мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок ДТП п’ятеро осіб загинули, ще 12 госпіталізовані. У Житомирській області внаслідок зіткнення маршрутки та великогабаритної вантажівки загинули 10 людей, ще 10 було госпіталізовано. Поблизу Хмельницького внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та легковика загинула родина з трьох осіб, одну дитину було госпіталізовано.

У зв'язку з різким зростанням смертельних ДТП у Кабміні заявили про намір запровадити контроль швидкості на автошляхах України. Національна поліція разом з Державною службою безпеки на транспорті з 20-х чисел липня проводить перевірки автоперевізників щодо всіх автостанцій та місць висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів.

У першому півріччі 2018 року через порушення правил дорожнього руху в Україні загинула 1 тис. 41 людина.