В ГПУ заявили, що мова про затримання звільненого з російської колонії Костенка не йде

При цьому він є підозрюваним у кримінальному провадженні, після зупинки розслідування поліція повинна "продовжити рух по цій справі" за процесуальним керівництвом столичної прокуратури.

Наразі не йдеться про затримання підозрюваного в незаконному зберіганні зброї звільненого з російського колонії українця Олександра Костенка.

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Про це УНІАН повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган. Так, на запитання "Чи затримають його через те, що він фактично переховувався від слідства?", Сарган відповіла: "Наразі мова про затримання не йде".

Як уточнила Сарган, кримінальне провадження щодо Костенка, яке було виділене в окреме від провадження щодо Станіслава Краснова, обвинувальний акт по якому вже в суді, розслідує Святошинське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

За її словами, у цьому виокремленому кримінальному провадженні Костенко має статус підозрюваного, а "слідство (щодо Костенка - УНІАН) було зупинене на час перебування Костенка в РФ".

Разом з тим, на уточнююче питання, чи відновлене слідство відносно Костенка у цьому виокремленому кримінальному провадженні, Сарган відповіла: "Так, слідчі Нацполіції мають продовжити рух по цій справі. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва".

При цьому прес-секретар генпрокурора пояснила, що правоохоронці не оголошували в розшук Костенка, оскільки "після встановлення його місцеперебування - арешт, в'язниця в РФ - потреби в розшуку не було".

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка до позбавлення волі строком 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав нарізний ствол.

Костенко не визнав своєї провини. Він відбував термін покарання в колонії міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.

3 серпня його було звільнено з російської в'язниці.

6 серпня у МЗС України заявили, що Костенку допоможуть оформити документи з метою отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

Після звільнення Костенка у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України у 2014 році затримувала його та Станіслава Краснова за підозрою у тероризмі та пособництві російським спецслужбам. При цьому зазначається, що кримінальне провадження розслідувалося Святошинським райуправлінням поліції щодо нього і Краснова за незаконне зберігання зброї. Згідно з повідомленнями, Костенко був заарештований і звільнений під заставу. Після чого він втік до окупованого Криму, де і був затриманий.