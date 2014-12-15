Вінницька міліція провела ротацію бійців в зоні АТО

Про це повідомляє сектор зв'язків з громадськістю управління МВС у Вінницькій області.Читайте такожДонецької області створять єдиний батальйон міліції громадської безпеки

Більше 100 бійців зведеного загону будуть нести службу в Краматорську, а 70 міліціонерів батальйону «Вінниця» у Попасній Луганської області, де будуть виконувати завдання, поставлені штабом АТО.

Всі міліціонери екіпіровані, одягнені, отримали теплі речі, взуття, продукти харчування і все необхідне для несення служби в польових умовах і виконання поставлених завдань. Зокрема льотчики вінницького авіаційного спортивного клубу надали печі-буржуйки, аптечки та медикаменти.

Також у ці вихідні від обласного військкомату близько 60 бійців дев'ятого батальйону територіальної оборони, після двадцятиденної відпустки, вирушили в зону АТО. З бійцями на передову відправлена також гуманітарна допомога від області. Теплі ковдри, постільна білизна тощо.