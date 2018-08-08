На могилі Януковича-молодшого в окупованому Криму встановили пам'ятник

Над бюстом Януковича-молодшого - велика арка із цитатою з Євангелія від Іоанна: "Немає більше тієї любові, як такої, що хтось покладе душу свою за друга свого".

В окупованому РФ Севастополі на Братському військовому цвинтарі з'явився великий надгробний пам'ятник сину екс-президента України Віктора Януковича - Віктору Януковичу-молодшому.

Про це повідомляє "Крим. Реалії". На бюсті зазначені дати народження та смерті (16.07.1981 р. - 20.03.2015 р.) сина екс-президента та його ім’я - "Віктор Вікторович Янукович". Над бюстом – велика арка із цитатою з Євангелія від Іоанна: "Немає більше тієї любові, як такої, що хтось покладе душу свою за друга свого". Територія навколо пам’ятника огороджена кам'яним парканом, там встановлена лава та посаджена сосна.

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За даними ЗМІ, Янукович-молодший загинув на Байкалі у березні 2015 року – авто, в якому він перебував, нібито провалилося під кригу. Тіло на чартері доправили до Сімферополя з Іркутської області, а потім перевезли до Севастополя. Журналісти повідомляли, що Янукович був присутній на похороні сина.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у мережі з'явилося свіже фото Януковича в Росії.