Цього року у Дніпрі зроблять капітальні ремонти у понад півсотні шкіл та 20 садочках

Всього у Дніпрі налічується 160 шкіл та 177 дитячих садочків комунальної форми власності.

Освітні заклади Дніпра готують до нового навчального року. Так, у школі № 22, що на вул. Нахімова, 57 вже завершили ремонт покрівлі. Роботи було проведено на 1400 кв. метрах даху. У школі навчається 973 дитини. Капітального ремонту даху тут не було з 1982 року, коли школу звели.

«Ремонт покрівель для міської влади на чолі з мером Борисом Філатовим у цьому році – один з пріоритетів. Загалом на відновлення покрівель у навчальних закладах цього року заплановано близько 11 млн грн. Гарантійний термін на покрівлю у школі № 22 – три роки, але вона служитиме щонайменше 15 років», – зазначив в. о. начальника відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Аджимян.

А у школі № 141 на вул. Моніторній, 3 відремонтували 9 санвузлів.

«У цій школі повністю замінили всю сантехніку у санвузлах, комунікації, поклали нові кахлі. Загалом на ремонт санвузлів у школах та дитячих садочках у бюджеті міста закладено близько 4,5 млн грн на цей рік», – додав представник мерії.

У Дніпрі налічується 160 шкіл та 177 дитячих садочків комунальної форми власності. У 2018 році капітальні ремонти (відновлення будівлі, покрівлі, приміщень, заміна вікон, улаштування спортивних зон, ремонт харчоблоку, санвузлів та асфальтного покриття) будуть проведені у 52 закладах загальної середньої освіти та у 20 закладах дошкільної освіти. Поточні ремонти зроблять у 35 школах та 39 садочках.