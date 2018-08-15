Польща внесла українку у "чорний список" Шенгенської зони через акції громадянської непокори її чоловіка

Українка провела ніч у палаті затримання в аеропорту, на наступний день її депортували в Київ.

Польща внесла українку Людмилу Козловську в Шенгенську інформаційну систему (SIS). Тепер вона не зможе потрапити до країн Європейського Союзу та Шенгенської зони.

Як передає Європейська правда, Козловська прилетіла до Брюсселя 12 серпня о 22:40. "Я була однією з перших людей, які вийшли з літака. Я дала паспорт чиновнику, а він, коли перевірив його в системі, запитав, який я скоїла злочин. Я сказала, що жодного, а він: "То чому Польща вас шукає?" Я вже знала, про що йдеться. Я сказала, що я дружина громадського активіста і очікувала, що в кінці кінців, що мене депортують за його діяльність", - розповіла українка. Вона провела ніч в аеропорту, в палаті затримання, а на наступний день її депортували в Київ першим рейсом о 13:55.

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Польська влада не повідомляє про те, які відомості лягли в основу запису до SIS. Хоча причини депортації засекречені, фахівці в області східної політики здогадуються, що йдеться про її нібито відносини з Росією, хоча Козловська, і її чоловік були проукраїнськими.

"Польський уряд помстився моїй дружині за мої дії, - каже голова ради фонду "Відкритого діалогу" Бартош Крамек. Козловська у цьому фонді займає посаду президента. "Відкритий Діалог" контактує з Європейським Парламентом з питань прав людини на сході Європи, а також політичними ув'язненими у Молдові, Росії, Україні і Казахстані. Має штаб-квартиру у Варшаві та офіс у Брюселі.

Крамек - відомий акціями протесту перед Сеймом і судами активіст, який бореться за громадянські права. У липні минулого року він опублікував на своїй сторінці у Facebook маніфест "Ми зможемо: скинемо уряд!", закликавши до громадянської непокори уряду PiS.

З тих пір фонд в стані перманентного конфлікту з урядом. У фонді проводять розширений митно-казначейський контроль. МЗС зробив також кроки з метою припинення діяльності фонду, однак суд відхилив це прохання.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС прокоментувало "російський паспорт" звільненого українського політв'язня.