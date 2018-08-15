Експерт оцінив ймовірність повторення в Україні генуезької трагедії та назвав схожі мости у Києві

За словами експерта, в Україні вантових мостів дуже мало – "можна на пальцях перерахувати".

В Україні тисячі мостів перебувають в аварійному стані внаслідок хронічного браку коштів на ремонт.

Про це розповів експерт із транспортних питань, колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава, коментуючи обвалення автомобільного мосту в італійській Генуї, передає «Обозреватель».

Як повідомив експерт, в Україні лише на дорогах загального користування 4,5 тис. мостів потребують термінового ремонту.

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"Сюди входять і маленькі мости, протяжністю від кількох метрів до кількох десятків. Експлуатуватися вони можуть багато років, у нас в країні є мости, побудовані навіть у 18-19 столітті. Все залежить від того, скільки коштів виділяється на їх утримання і як часто вони проходять плановий ремонт", – пояснив він.

На думку Кави, повторення генуезької трагедії в Україні малоймовірне.

"Це обумовлено конструкціями мостів, які використовуються. В Генуї обвалився міст вантової конструкції. Ця конструкція передбачає, що є пілон і ванти, які тримають проліт. Якщо виникають якісь проблеми з несучими конструкціями, то міст розвалюється. У нас вантових мостів дуже мало – можна на пальцях перерахувати", – розповів екс-чиновник.

"У Києві вантові мости – Московський і Південний. Решта – балкові, більш міцні конструкції, які не схильні до подібного руйнування. Також у місті є старий вантовий міст на Подолі. Він давно перебуває в аварійному стані, по ньому більше 20 років закрито рух, але сама конструкція не демонтована ", – додав Кава.