Українці офіційно мають на руках майже мільйон "стволів" - поліція

За даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, у 2017 році на руках у населення в Україні сумарно перебували близько 4,4 мільйона одиниць легальної та нелегальної зброї.

В українців на руках офіційно зареєстровано близько одного мільйона одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на відповідь Національної поліції на запит.

За даними Департаменту превентивної діяльності Національної поліції, станом на 31 липня 2018 року у власності громадян України перебували 892 854 одиниці вогнепальної зброї.

У даній статистиці йдеться про зареєстровану мисливську нарізну та гладкоствольну зброю.

Як пояснив голова "Української асоціації власників зброї" Георгій Учайкін, що під гладкоствольною мисливською зброєю поліція має на увазі класичні мисливські рушниці, переважно двоствольні - так звані "двустволки", та помпові рушниці. Під нарізною зброєю маються на увазі, наприклад, цивільні версії автомата Калашникова та снайперських гвинтівок, нарізні мисливські карабіни.

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У поліції відзначили, що від 2013 року кількість одиниць мисливської нарізної та гладкоствольної зброї на руках українців коливалася в межах приблизно від 800 до 900 тисяч. Наприкінці 2016 року на обліку відомств поліції знаходилося понад 920 тисяч одиниць вогнепальної зброї.

Коментуючи дані по кількості одиниць задекларованої зброї, Георгій Учайкін, припускає, що різниця в цифрах у бік зменшення, найімовірніше, пояснюється небажанням громадян перереєстровувати свою вже один раз зареєстровану зброю. Таким чином, кількість одиниць зброї не зменшується, громадяни лише уникають процедури її перереєстрації. Процедуру перереєстрації зброї кожен її власник має проходити що три роки.

Що стосується фактичної кількості зброї на руках українців - цифра може бути значно більшою за зафіксовану Нацполіцією. Так, за підрахунками "Української асоціації власників зброї", щонайменше 1,5 мільйона українців мають на руках 2,5 одиниць однієї лишень зареєстрованої зброї, тобто зброї, яка хоча б один раз пройшла процедуру реєстрації та постановки на облік у МВС.

Водночас у власності громадян України перебуває і короткоствольна зброя. Георгій Учайкін описує ситуацію з обліком короткоствольної нарізної вогнепальної зброї на руках у цивільних громадян в Україні як "катастрофічну".

Нагадаємо, що за законодавством короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю мають право володіти і користуватися для виконання службових обов'язків лише представники певних професій: військові, співробітники поліції, прокуратури, СБУ, озброєна охорона.

Водночас за роки незалежності "приблизно 50 тисяч коротких стволів видані як нагородна зброя", каже Учайкін, додаючи, що ця кількість теж має бути на обліку, але МВС не оприлюднює інформацію, кому саме і за які здобутки вони видали таку "нагороду".

Окремої згадки потребує і облік короткоствольної гладкоствольної зброї, так званих травматичних пістолетів, котрі стріляють гумовими кулями. Короткоствольною травматичною зброєю має право володіти обмежене коло осіб, до яких належать, наприклад, працівники судів, журналісти, помічники нардепів чи депутати. За даними "Української асоціації власників зброї", в Україні на руках громадян перебуває щонайменше 300 тисяч таких травматичних пістолетів.

Загалом, за даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, у 2017 році на руках у населення в Україні сумарно перебували близько 4,4 мільйона одиниць легальної та нелегальної зброї.