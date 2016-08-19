МВС частково оприлюднило списки подарованої нагородної зброї – профільна організація (документ)

Про це йдеться в повідомленні на сайті профільної організації Zbroya.info.

Зазначається, що "серед розданих за особливі заслуги "короткостволів" після різних ПМів і Фортів, а також Глоків, зустрічаються такі цікаві екземпляри як Парабеллум-08, кілька "старих" ТТшок, рідкісні штучка Кел-Тек 380 і Кел-Тек ПФ-9, багато Чізетів, карабін Рюгер 22 ".

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У той же час, згідно з повідомленням, незрозуміло чому віднесено до "короткостволів" револьвер Нагана, при чому, як зазначається, "якоїсь рідкісної модифікації калібру 8 мм", "класика" Маузер 8х25 "в не зовсім зрозумілому калібрі 8х25".

"Для "модних" пацанів, що надивились вестернів навіть є Десерт Ігл 12 мм, невідомо як затесалась гвинтівка Форт 221 5,45, і вона ж у калібрі 5,56х45...Багато магнумовських револьверів.., рідкісний "пістолет" АКС-74 5,45 мм, такого ж класу "пістолет" Форт-224 калібру 5,56х45, Сміт енд Вессон 45-го калібру, ще один "пістолет" Форт-221 5,45х39 і Форт-228 яскраво "пістолетного" ж калібру 7,62х39, "пістолети" АКМС 7,62 (позиція 926 і 1005), і купа таких же ще "пістолетів", - йдеться в повідомленні.

В організації припустили, що "пістолетами" ці не зовсім пістолети обізвали чисто для конспірації".

Згідно з повідомленням, один з нагороджених у списку нагороджений єдиним наказом відразу чотирма "стволами" – "Береттою 6,35, Браунінгом такого ж калібру, "мілкошечним" явно спортивним, 22 Вальтером і більш сучасним Вальтером 9 мм".

Як повідомляв УНІАН, глава МВС Арсен Аваков за 2014-2016 роки видав більше тисячі одиниць нагородної зброї.

"1085 стволів міністр Аваков видав за 2014-2016 роки, це мої прямі повноваження, які я не погоджую ні з ким. З них 817 видано бійцям і офіцерам Нацгвардії, Нацполіції, МВС, УДО, Міноборони. 78 – волонтерам, 13 – працівникам прокуратури. Окремо ще 25 – працівникам Донецької і Луганської областей, теж, сподіваюся, зрозуміла моя логіка", - заявив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, Аваков нагородив Арсенія Яценюка кулеметом "Максим" під час перебування останнього на посаді прем'єр-міністра України.