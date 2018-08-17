New York Times: На охопленому війною Донбасі зухвалі вовки атакують людей

Але відстрілювати хижаків в час війни – справа ризикована, адже можна легко потрапити під кулю чи нарватися на міну.

Олександр Підлісний побачив спочатку силует, перш ніж впізнав вовка. Його першою думкою було: «Звідки це ти прийшов?». А коли хижак вчепився зубами в його ліву руку, чоловік подумав: «Я в’ю його або він вб’є мене».

Так 41-річний українець вийшов у двір, щоб погодувати качок і курей. А натомість став яскравим прикладом побічного наслідку війни, яка вже чотири роки тліє на Сході України, пише New York Times.

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Полювання заборонене на території за 40 кілометрів від лінії фронту, щоб унеможливити фатальні помилки через те, що не одразу зрозуміло, хто і в кого стріляє. В результаті популяції фазанів і зайців збільшуються, так само як і вовків з лисицями. Однак, хижаки почали все частіше наважуватися на близький контакт з людьми, домашніми тваринами і худобою.

Сусід Підлісного розповів, що кинувся на допомогу чоловіку і використав лом, щоб розчепити пащу вовка. Солдат з гарнізону через дорогу прибіг і вбив хижака, двічі вистріливши йому в голову. Вовк, який того ж дня напав на кількох домашніх тварин у тому ж районі, вірогідно був скажений. Але місцевий ветеринар сказав виданню, що це напевне ніхто не з’ясовував. Підлісний провів два тижні в лікарні, а потім ще два тижні отримував профілактичні уколи. На лівому передпліччі і зап’ясті правої руки у чоловіка лишилися шрами, а на телефоні – фото вбитого вовка.

Видання уточнює, що випадків, коли дикі звірі нападали на селян неподалік фронту, поки було не багато. Крім того, деякі заходи з вакцинації хижаків були проведені, а певний їх відстріл в регіоні дозволили. Однак, місцеві мисливці і жителі кажуть, що спроби контролювати популяцію звірів були неефективні і небезпечні. Люди бояться за безпеку своїх дітей, собак, котів, овець, курей, качок і інших домашніх тварин. В селі Миколайпілля жителі кажуть, що вовки за місяць вбили дев’ять собак. Мисливські організації також кажуть, що вони намагаються запобігти поширенню сказу через лисиць, так само як і свинячого грипу, яким інфіковані дикі кабани.

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«Поки що нам вдається впоратися», - сказав голова організації мисливців у Слов’янську Ігор Савон.

Однак, він додав, що якщо зусилля зі скорочення популяції хижаків в регіоні припиниться, «це стане неконтрольованою проблемою». Для цивільних виходити в поле з гвинтівкою в часи війни – це великий ризик. Можна наступити на міну або стати мішенню для снайпера, - застерігає голова відділу лісництва у Донецькій області Віктор Строженко.

«Хіба ми можемо відправляти людей на смерть? Хто відповість за це? Якщо комусь кортить постріляти, він може піти на війну з бойовиками», - сказав чиновник.