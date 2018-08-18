У польських лікарнях після ДТП залишається 41 українець, один з них у важкому стані

Ще одного постраждалого українця виписали з лікарні.

У Польщі в лікарнях залишається 41 громадянин України, який постраждав внаслідок дорожньо-транспортної події туристичного автобуса. У них травми різного ступеню тяжкості.

Читайте такожКількість госпіталізованих українців після аварії автобуса в Польщі зросла

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев. "Одна людина перебуває у важкому стані. Консул відвідав в лікарнях 21 постраждалого, з них 5 - діти", - зазначив він.

"Одну людину вже відпустили з лікарні. У медзакладах залишилася 41 особа", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовано.

Загалом в автобусі перебував 51 український турист, два водія й екскурсовод.

Раніше Погорельцев у коментарі УНІАН повідомив, що водій автобуса є українцем, його опитують польські правоохоронці, йому буде обрано запобіжний захід.

Окружна прокуратура Перемишля розглядає перевищення швидкості як одну з причин виникнення ДТП за участі автобуса з українськими туристами в Польщі.

Також Погорельцев повідомив, що туроператор «Аккорд-Тур» власним коштом перевезе з Польщі в Україну громадян, які більше не потребують медичної допомоги після ДТП.