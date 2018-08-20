МЗС Литви вимагає від Росії негайно звільнити Сенцова, який перебуває на межі життя і смерті

Завтра буде 100 днів відтоді, як Олег Сенцов голодує на знак протесту в російській тюрмі.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликає владу Росії негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який майже 100 днів голодує в російській колонії.

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«Завтра буде 100 днів відтоді, як Олег Сенцов голодує на знак протесту в російській тюрмі. Олег перебуває на межі життя і смерті. Ми закликаємо Росію ще раз негайно звільнити незаконно затриману, невинну людину і решту політичних в’язнів з України», – написав Лінкявичус у "Твіттері".

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Олег Сенцов розповів російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка їздила до нього в колонію, що його стан «передкритичний». Сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що в листі він їй написав, що втрачає надію і не вірить у звільнення.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.