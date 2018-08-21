Поліція направила до суду справу про неправдиві свідчення фігурантів смертельної ДТП за участю Димінського

У червні цього року з кримінального провадження за фактом ДТП на Львівщині було виділено окреме кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого показання свідка.

Поліція направила до суду кримінальне провадження за фактами надання неправдивих свідчень у справі ДТП зі смертельними наслідками під Львовом, у вчиненні якої підозрюється бізнесмен Петро Димінський.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

"Слідчі завершили досудове розслідування за фактом завідомо неправдивих показів трьох учасників ДТП поблизу села Ямельня у Львівській області. Тоді, у серпні 2017 року, внаслідок аварії загинула 31-річна жінка-водій. Також наразі завершується розслідування справи щодо четвертого учасника цієї автопригоди".

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За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, у червні цього року з кримінального провадження за фактом ДТП на Львівщині було виділено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України – за фактом завідомо неправдивого показання свідка під час провадження досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.

"Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї події. Їм оголосили підозри, направили провадження до суду – щодо неправдивих показів. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду. Що стосується четвертої особи – розслідування закінчується, справу буде скеровано до суду – також за неправдиві покази", - зазначив очільник Нацполіції.

"Ще один, п’ятий учасник пригоди, який за версією слідства є основним винуватцем ДТП, оголошений у розшук та наразі перебуває за межами держави", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ, втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський.

Згодом за результатами експертиз слідство встановило, що чоловік, який на місці події представився водієм автомобіля-винуватця ДТП, не керував автомобілем, натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем керувала інша особа. Охоронцю бізнесмена було оголошено про підозру за ст. 396 ККУ "Приховування злочину".

8 грудня у Facebook адвокат Борща Віктор Василюк розмістив фотокопію заяви Марії Тріли, матері загиблої жінки, що була адресована слідчому і прокурору у справі. Мати повідомила про повне відшкодування їй збитків, завданих внаслідок ДТП, та відсутність претензій.

Димінському заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.