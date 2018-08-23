Лідери країн світу та Папа Римський привітали українців з Днем Незалежності

Лідери країн світу надсилають на адресу Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Лідери країн світу надсилають на адресу президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, лідери країн бажають дружньому українському народові процвітання та благополуччя, а також висловлюють тверду прихильність зміцненню дружніх зв’язків та співробітництва з Україною на користь взаємного розвитку і добробуту.

Зокрема, вітання надійшли від президента Латвійської Республіки Раймондса Вейониса та президента Італії Серджіо Маттарелли. «З нагоди національного свята я радий висловити палкі побажання злагоди та благополуччя дружньому українському народу від імені італійців та від себе особисто. Мир, стабільність та процвітання у Вашій країні залишаються нашим щирим побажанням та справою, яку ми з вірою підтримуємо в рамках зусиль, що прикладаються у цьому напрямку з боку міжнародної спільноти. Виконання Мінських угод є ціллю, до якої необхідно прагнути в інтересах України та всієї Європи у щирому дусі співробітництва та політичної волі», - зазначив президент Італії.

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Маттарелла також наголосив, що Італія підтверджує свою повну підтримку принципів міжнародного права, а також підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, та разом з європейськими партнерами працює з метою повного і безумовного їх забезпечення.

«Я впевнений, що у найближчому майбутньому наші міцні та плідні двосторонні відносини матимуть подальший поштовх у рамках ще більшого зміцнення зв’язку між Києвом та Європейським Союзом. З цими щирими побажаннями передаю Вам особисто та всьому дружньому українському народу найщиріші побажання благополуччя», - додав президент.

Вітання з Днем незалежності України також надіслали генерал-губернатор Австралії Пітер Косгроув, голова президії Боснії і Герцоговини Бакір Ізетбеговіч, капітани-регенти Республіки Сан-Марино Стефано Палмієрі та Маттео Чачі.

«Дозвольте мені висловити переконання, що дружні та конструктивні відносини між Австралією та Україною будуть невпинно зростати», - йдеться в посланні генерал-губернатора Австралії. Він висловив тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, яку послідовно підтримують в Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних форумах. «Австралія з нетерпінням чекає українських атлетів на «Ігри Нескорених», які відбудуться в жовтні цього року в Сіднеї», - зазначив Косгроув.

Вітання українському народу та президенту України надіслав також Папа Римський Франциск.

«З нагоди Дня Незалежності України передаю Вам, Ваша Високоповажносте, та громадянам України свої щирі вітання. Сподіваюся, що прагнення знайти рішення на благо миру, до якого так прагне народ, принесе позитивні результати для усієї країни, особливо для жителів регіонів, уражених конфліктом», – йдеться у привітанні.

Понтифік побажав президенту та громадянам країни Божого благословення.