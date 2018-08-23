Володимир Тесля: Майбутнє країни в руках наших дітей

Коли нинішній президент міжнародної Ліги WWFC Володимир Тесля починав свій шлях, не кожен був упевнений в тому, що він досягне успіху. Але тільки наполеглива праця і дисциплінованість допомогли стати йому тим, ким він є зараз. Завдяки Володимиру змішані бойові мистецтва (ММА) стали не просто популярними в Україні. Майстерність наших спортсменів визнано відомим американським промоушеном (UFC) і вже дуже скоро ми зможемо побачити наших переможців на світових аренах.

Володимир Тесля не тільки є незмінним президентом відомого промоушена. Разом зі своєю командою він взяв курс на популяризацію спорту серед дітей та молоді.

Першим кроком в цьому напрямку стала організація аматорської Федерації ММА, метою якої є допомога спортсменам початківцям і популяризація змішаних бойових мистецтв серед молоді. Зараз ця організація активно створює регіональні підрозділи, набирає тренерів і суддів, а також займається організацією боїв на місцевому рівні.

Володимир Тесля: "Наша мета - щоб молодь була готова брати участь у розвитку країни!"

Ми живемо в досить складний час, коли Україна змушена боротися не тільки з зовнішніми, а й внутрішніми ворогами. Нашу країну постійно "роздирають" суперечливі політики, громадські діячі і псевдопатріотичні організації. Тому не дивно, що українцям дуже складно зорієнтуватися і вибрати правильний напрямок для себе і своїх дітей.

Володимир Тесля не бажає залишатися осторонь соціальних, духовних і політичних проблем України і знає, наскільки важливо дбати про майбутнє нації. І як багатодітний батько розуміє, що це майбутнє в руках підростаючого покоління.

Досвід в організації та створенні Ліги WWFC став для Володимира Теслі кращим плацдармом у розвитку нового напрямку і в травні цього року він анонсував про створення Всеукраїнського молодіжного руху "Гідність нації". Володимир став не тільки його засновником, але і головою.

Головною метою діяльності організації є допомога дітям розкривати свої таланти і реалізовувати можливості, щоб в майбутньому вони змогли швидко адаптуватися в сучасному динамічному світі. Найважливішим кредо молодіжного руху є виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, історичних та сімейних традицій і високої моральності. Також важлива складова патріотичного виховання - здоровий спосіб життя і любов до своєї Батьківщини-України.

Володимир Тесля: "Розвиток і патріотичне виховання молоді - наш головний внесок в майбутнє"

Всеукраїнський молодіжний рух "Гідність нації" - це не просто організація з популістським статутом. Володимир Тесля, як ніхто знає, що потрібно для досягнення успіху в житті та спорті.

Пріоритетним напрямком молодіжного руху є переорієнтування молоді на здоровий спосіб життя і заняття спортом. Адже в здоровому тілі - здоровий дух. А для розвитку України потрібні не просто здорові, але і сильні духом громадяни, які зможуть захистити свою країну від будь-яких посягань.

Всього за кілька місяців роботи молодіжного руху "Гідність нації" його учасникам вдалося взяти участь в благодійних проектах, які спрямовані на допомогу дитячим закладам та спортивним клубам. Одним з останніх став благодійний аукціон з вільної боротьби, боксу і дзюдо для допомоги Львівському дитячому інтернату. Всі гроші від продажу футболок, м'ячів і боксерських рукавиць з автографами відомих спортсменів і тренерів були передані на ремонт спортивного залу Львівського дитячого інтернату. Також Гідність нації виступила головним партнером в організації щорічного Всеукраїнського турніру з вільної, греко-римської та жіночої боротьби, присвяченого Дню народження Романа Шухевича

Організація знаходиться в постійному пошуку спонсорів, яким не байдужа доля наших дітей і країни в цілому. Тому кожен може допомогти виховати гідних патріотів, від яких залежить благополуччя України.