"Працювати не буде кому": жителі окупованого Луганська розповіли про плачевну ситуацію у школах

Місцеві так звані "адміністрації" випробовують педагогів перевірками і паперовою тяганиною.

В тимчасово окупованому Луганську перед початком навчального року звільнилися 12 директорів середніх шкіл.

Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на кілька джерел в окупованому місті.

Мова йде, наприклад, про такі школи, як № 9 і 13.

Співрозмовники на правах анонімності розповіли, що відзначається дуже погана тенденція. "Директори шкіл йдуть, вчителі відмовляються від своїх заслуг - категорій, старшого вчителя, для того, щоб не атестуватися. Всі скаржаться на те, що під час атестації витягують останні соки", - сказала одна з вчительок.

Читайте також"Депутата ЛНР", якого затримали по дорозі за українською пенсією, засудили до 8 років ув'язнена язнення

За словами іншого джерела, все це відкладає відбиток на психіці педагогів, оскільки місцеві так звані адміністрації "закатували перевірками і паперовою тяганиною".

"У минулому році на швидкій допомозі неодноразово вивозили вчителів, які атестовувались, для надання медичної допомоги. Новий навчальний рік обіцяє чергові випробування на міцність, багато вчителів за літо не оздоровилися, отримуючи так звані відпускні дрібними подачками все літо. Всі вони розуміють, що затиснуті в пастку", - сказав місцевий житель Сергій, який особисто знайомий з ситуацією.

За його словами, вчителі не хочуть брати класне керівництво.

"У школах працює багато пенсіонерів зі стажем 35-40 років, вони виробилися, молодих учителів дуже мало, пару років і працювати в школах не буде кому, а, головне, місцевому "міністерству освіти" доведеться перевіряти самих себе, стара гвардія йде, а молодь їде, розуміючи, що з такими вимогами і зарплатами тут робити нічого. Створюють атмосферу пресингу, щоб самі пішли, зі старою гвардією працювати складно, а деяку молодь можна і потрусити", - додав він.

Сергій підкреслив, що в разі, якщо вчитель відмовляється від атестації, йому знижують категорію, а, відповідно, й розмір окладу.