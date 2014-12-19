Переселенці зможуть жити в харківському містечку з модульних будинків близько трьох років

У Харкові містечко з модульних будинків для вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей розраховане на 3 роки проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив т.в.о. заступника голови Харківської ОДА Вадим Глушко.

«Взагалі-то планується 3 роки (проживання – УНІАН). Але ми очікуємо, що політична ситуація в нашій державі вирішиться швидше, і після зимового періоду люди виїдуть», - сказав Глушко.

У свою чергу начальник Регіонального штабу з надання допомоги переселенцям із зони АТО, перший заступник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв наголосив, що містечко з модульних будинків вже готове для заселення.

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За його відомостями, 24 грудня під час сесії Харківської міської ради буде вирішуватися питання про передання селища на баланс місцевої влади.

Волобуєв також зазначив, що для заселення до модульних будинків створений реєстр осіб, однак вже є такі переселенці, які відмовляються від заселення.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові завершили будівництво селища з модульних будинків для вимушених переселенців із Донбасу. Проект з надання тимчасового житла жителям Донецької та Луганської областей в зимовий період реалізується на кошти, виділені урядом Німеччини Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).