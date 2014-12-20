На Луганщині на гранаті підірвався волонтер із Буковини

Про це йшлося в програмі "Спецкор" на 2+2, передає ТСН.

Чоловік привіз хлопцям із 80-ї аеромобільної бригади гуманітарку та солодощі до дня святого Миколая. Волонтер залишився ночувати на блокпості.

Вночі вийшов із бліндажу й неподалік підірвався на гранаті.

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"На цю поїздку він залюбки сам попросився. Я пам'ятаю, коли ми його відправляли, він був дуже спокійний, такий впевнений, врівноважений. Завтра вже буде закінчена судово-медична експертиза", - розповіла волонтер організації "Буковина-Українському війську" Наталія Бочарова.