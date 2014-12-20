На Луганщині на гранаті підірвався волонтер із Буковини
02:12, 20 грудня 2014Суспільство
0 0
Під Лисичанськом загинув Роман Шлюсар. Буковинський волонтер приїхав у зону АТО разом із вантажем для військових
На Луганщині на гранаті підірвався волонтер із Буковини / zbroya.info
Про це йшлося в програмі "Спецкор" на 2+2, передає ТСН.
Чоловік привіз хлопцям із 80-ї аеромобільної бригади гуманітарку та солодощі до дня святого Миколая. Волонтер залишився ночувати на блокпості.
Вночі вийшов із бліндажу й неподалік підірвався на гранаті.
Читайте такожУ Запоріжжі чоловік загинув в кафе, накривши собою гранату
"На цю поїздку він залюбки сам попросився. Я пам'ятаю, коли ми його відправляли, він був дуже спокійний, такий впевнений, врівноважений. Завтра вже буде закінчена судово-медична експертиза", - розповіла волонтер організації "Буковина-Українському війську" Наталія Бочарова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter