У Запоріжжі суд виніс вирок жінці, яка хотіла продати сина-інваліда

На суді жінка пояснила, що скоїла злочин через те, що хотіла для сина кращого життя, оскільки не мала грошей на його утримання.

Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 5 років тюремного ув'язнення місцеву жительку, яка намагалася продати в рабство свого сина-інваліда за 50 тис. грн.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі суду, відповідний вирок було винесено сьогодні, 30 серпня.

«Під час судового засідання мати запевняла, що скоїла злочин у зв'язку з тим, що хотіла для сина кращого життя, оскільки не було грошей на його утримання і вона не знаходила з ним взаєморозуміння. Засуджена щиросердно розкаялася і просила вибачення у сина», - повідомили в прес-службі.

Колегія суддів, взявши до уваги всі обставини справи, визнала жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми") і призначила покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня поліцейські затримали жительку Запоріжжя, яка намагалася продати 15-річного сина за 50 тис. грн.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини").

16 червня жінку заарештували.