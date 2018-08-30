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У Запоріжжі суд виніс вирок жінці, яка хотіла продати сина-інваліда

13:38, 30 серпня 2018
Суспільство
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Засуджена щиросердно розкаялася і просила вибачення у сина \ Фото УНІАН

Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 5 років тюремного ув'язнення місцеву жительку, яка намагалася продати в рабство свого сина-інваліда за 50 тис. грн.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі суду, відповідний вирок було винесено сьогодні, 30 серпня.

«Під час судового засідання мати запевняла, що скоїла злочин у зв'язку з тим, що хотіла для сина кращого життя, оскільки не було грошей на його утримання і вона не знаходила з ним взаєморозуміння. Засуджена щиросердно розкаялася і просила вибачення у сина», - повідомили в прес-службі.

Колегія суддів, взявши до уваги всі обставини справи, визнала жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми") і призначила покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня поліцейські затримали жительку Запоріжжя, яка намагалася продати 15-річного сина за 50 тис. грн.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини").

16 червня жінку заарештували.

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Теги: #суд#жінка#Запоріжжя#продати дитину