Порошенко: ми маємо молитися і боротися за надання томосу про автокефалію православній церкві України

За словами президента, у кожній країні перебування українських дипломатів, можна знайти ті механізми, які можуть вплинути на прискорення надання для нас Томосу.

Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності молитися і боротися за надання Томосу про автокефалію для православної церкви України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на ХІІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

Президент висловив сподівання, що Україна отримає автокефалію для Української помісної православної церкви.

"Ми маємо молитися і боротися за те, щоб це відбулося", - сказав він.

Порошенко додав: "У кожній країні перебування ми можемо знайти ті механізми, які можуть вплинути на прискорення надання для нас Томосу".

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православній церкви в Україні.

22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання Варфоломія, в якому він підкреслив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

В УПЦ КП не виключають, що учасники зборів єпископату Вселенського патріархату у вересні можуть обговорити питання про надання томосу на автокефалію православній церкві в Україні.