Деякі політики маніпулюють історичним минулим у відносинах України та Польщі – посол

Український посол в Польщі Андрій Дещиця визнав, що питання історичного минулого викликають резонанс у суспільстві.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляє, що деякі політики маніпулюють історичним минулим у польсько-українських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

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Він сказав, що питання історичного минулого викликають резонанс у суспільстві.

"Тут є розбіжності і між українськими і польськими істориками, і українськими і польськими політиками", - сказав Дещиця.

Він відзначив, що розбіжності між істориками мали відбуватися в академічній галузі, в дискусіях експертів, і не виноситися на рівень засобів масової інформації до того часу, поки не будуть встановлені і доведені факти.

"Те саме стосується політиків. Підхід мав би бути такий, що є певні історичні факти і історичні дослідження, і політики їх використовують, а не політики виголошують якість заяви, а потім шукають підтвердження серед істориків, експертів, або пробують маніпулювати над історичним минулим", - наголосив Дещиця.

Він додав, що історичні непорозуміння викликають певні "тертя" і в суспільстві і політиці.

Водночас, посол вважає, що у двосторонніх відносинах має домінувати підхід "Без незалежної Польщі, не буде незалежної України, а без незалежної України не буде незалежної Польщі".

"В тому числі і в історичному дискурсі", - додав Дещиця.

Також, він заявив, що так само має домінувати підхід "Вибачаємо і просимо пробачення", якщо йдеться про минуле і жертви, які були понесені з обох сторін.

Раніше в Польщі розпочалося кримінальне провадження проти одного з лідерів української громади, відомого історика Григорія Купріяновича, на якого подали судовий позов за його начебто зневажливі заяви щодо польського народу на памятних заходах української громади у Сагрині 8 липня.

У Сагрині 8 липня відкривали пам’ятник місцевим українським селянам, які в 1944 році стали жертвами каральної акції підрозділу Армії Крайової

До прокуратури щодо слів Купріяновича звернувся люблінський воєвода Пшемислав Чарнек, який вважає, що голова Українського товариства під час свого виступу зрівняв події у Сагрині в 1944 році з подіями на Волині в 1943 році і, як сказав Чарнек, «зрівняв 130 тисяч жертв (поляків) геноциду (начебто вчиненого українськими націоналістами - ред.) з кількома сотнями цивільних українців, які загинули в Сагрині 10 березня 1944 року», що «може бути злочином».

На погляд польського воєводи, Купріянович своїми висловлюваннями міг зневажити польський народ.