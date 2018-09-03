"Кобзон збирає друзів": фанати Шахтаря потролили бойовиків і звернулися до нового ватажка "ДНР" (фото)

На трибунах стадіону ОСК Металіст фанатами "Шахтаря" був вивішений банер з коментарем щодо ліквідації ватажка "ДНР".

Фанати Шахтаря під час поєдинку 7-го туру УПЛ проти Маріуполя потролили бойовиків.

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Як повідомляє видання isport.ua, на трибунах стадіону ОСК "Металіст" був вивішений банер з наступним текстом: "Кобзон продовжує збирати друзів – Сеньйор Помідор, купуй квиток".

Напис містить у собі відсилку до смерті російського співака Йосипа Кобзона і екс-ватажка «ДНР» Олександра Захарченко, а також натяк на нового лідера бойовиків Дмитра Трапезникова, прізвисько якого "Сеньйор Помідор".

Трапезников працював в Шахтарі до 2005 року, але був звільнений за махінації.