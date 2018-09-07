З небезпечної зони на Херсонщині вже вивезли понад 100 дітей (фото)
З села Приображенка Каланчацького району Херсонської області вивезли в оздоровчі табори 106 дітей.
Це село - найближчий населений пункт до підприємства Кримський титан, яке стало причиною серйозних екологічних проблем.
Діти дошкільного віку виїхали разом із батьками, школярі - в супроводі вчителів. Протягом двох тижнів вони будуть знаходитися в Скадовську і в Скадовському районі.
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"Їдемо всією сім'єю, так як здоров'я дорожче", - говорить мешканка села Віра Малієва, мама п'ятьох дітей.
Вона розповіла, що в останні дні у всіх її дітей - недуги: болить горло, діти скаржаться на неприємні відчуття при диханні.
За словами директора розташованої в селі Приображенка Вадимской середньої школи Ольги Ільченко, 41 учень школи в табори не їде. Цих дітей батьки везуть до родичів.