У Сумах створять 7-тисячний загін самооборони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, про це сьогодні під час засідання ради з питань організації системи оборони на території м. Суми під головуванням міського голови Олександра Лисенка повідомив секретар цієї ради - начальник штабу загону Володимир Лаврик.

«З’єднання територіальної оборони складатиметься із 25 загонів, куди увійдуть представники 7 міст обласного значення та 18 районів. Загін самооборони Сум налічуватиме понад 7 тисяч громадян», - зазначив Лаврик.

За його інформацією, члени з’єднання територіальної оборони будуть озброєні, що передбачено чинним законодавством.

Під час засідання ради обговорювалися питання оборони Сум не лише в мирний час, а й на випадок уведення військового стану.

«В умовах ситуації на cході України ми маємо першочергово подбати про захист і безпеку нашого міста та сумчан. У місті живуть свідомі громадяни, які при потребі готові добровольцями брати участь в обороні обласного центру», – наголосив Лисенко.

Читайте такожУ Сумах перевізники влаштували транспортний колапс, обурені містяни вийшли на мітинг (фото)Також на порядку денному розглядалися основні питання щодо заходів оборони, які впроваджуються у співпраці з військкоматами, представниками правоохоронних органів та прикордонниками, наприклад, питання будівництва захисних споруд на в’їздах до м. Суми та обладнання блокпостів на проспекті Курському і вулиці Білопільський шлях.