Астролог попередив про небезпечний період у вересні: що у жодному разі не можна робити

"До 19 вересня краще не літати літаками і далеко не виїжджати. 24-26 вересня буде наступний небезпечний період.

У найближчі дні висока ймовірність катастрофічних ситуацій і аварій.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"До 19 вересня краще не літати літаками і далеко не виїжджати – Марс буде в квадраті до Урану, в жорсткому аспекті", - попередив Росс.

Він також додав, що наступний небезпечний період буде 24-26 вересня.

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"У ці дні буде поєднання Чорного Місяця з Марсом, що загрожує загостренням ситуації на Близькому Сході, зокрема, висока ймовірність, хімічних атак і отруєнь в результаті застосування хімічної зброї. А в Україні в ці дні можуть статися якісь викиди в атмосферу або виникнути аварійні ситуації, особливо на хімічних підприємствах. Також обережніше треба бути зі всім, що пов'язано з атомною енергетикою, щоб не сталося якогось вибуху. А ще в ці числа у нас можуть бути вибухи на полігонах і складах боєприпасів", - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, астролог попередив, що 7-9 вересня буде новолуння, тому можливо зрада друзів, розчарування в планах і проектах, складні ситуації.