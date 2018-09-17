Шокуючі масштаби: Ukrainianpeopleleaks підрахував, скільки українців покинули країну з кінця березня

Експерти впевнені, що для того, щоб в українців пропав стимул шукати роботу за кордоном, рівень заробітних плат в Україні має досягти близько 500 євро.

З 20 березня 2018 року з України виїхало 518 333 осіб. Більша частина з них - трудові мігранти. Кожну хвилину це число збільшується на 2 людини.

Про це йдеться на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який у режимі онлайн відстежує кількість мігрантів. Назва майданчику співзвучна з WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка оприлюднює секретну інформацію з анонімних джерел.

Відзначимо, в консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і у звіті Національного банку України ризик від трудової міграції поставили з один перелік з наслідками від розриву співпраці з МВФ.

Як пояснив "Обозревателю" експерт у сфері закордонного ринку праці Ярослав Мазур, для того, щоб в українців пропав стимул шукати роботу за кордоном, рівень заробітних плат повинен досягти близько 500 євро. До речі, згідно з даними великого кадрового порталу, зарплати в столиці вже досягли цього рівня.

Нагадаємо, в Україні з'явилася онлайн-платформа, яка наочно показує масштаби трудової міграції.