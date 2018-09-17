У Дніпрі науковець-біотехнолог влаштував вогняну битву армій оригамі (відео)

Битва тривала з пів години. Перемогла армія, у якій збереглося більше паперових учасників.

Понад чотири години встановлювали паперових солдатиків - це 5,5 тисяч оригамі, виконаних у різних техніках.

Як ідеться в сюжеті ТСН, їх власноруч створював понад три роки вчений-біотехнолог Юрій Гончаров. Він і розробив правила вогняної битви. Спочатку точково зробили підпали в кожній з "армій", а потім паперових бійців обстрілювали пальним із шприців та бомбардували ватними кульками із спиртом.

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Фігурки загоралися і вибухали, а в середині них були сховані петарди та бенгальські вогні. Битва тривала з пів години. Перемогла армія, у якій збереглося більше паперових учасників.

Автор ідеї переконує: власної ручної праці йому шкода не було.